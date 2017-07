Saisonvorbereitung : Götze im Aufwind - BVB-Coach Bosz: «Sehr guter Spieler»

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

Der an einer Stoffwechselstörung erkrankte Götze war vor gut drei Wochen zum Start in die Saisonvorbereitung in das Teamtraining zurückgekehrt und zeigte zuletzt in Testspielen vielversprechende Ansätze. Dennoch warb Bosz um Geduld: «Wir müssen vorsichtig mit ihm sein. Wenn man fünf Monate nicht da ist, kann man das nicht in fünf Wochen aufholen.»

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 17:42 Uhr