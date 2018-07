Keeper vor Wechsel? : Gladbachs Sommer angeblich von Barca und Arsenal umworben

Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer steht angeblich auf der Wunschliste zweier europäischer Topvereine.

von dpa

22. Juli 2018, 16:09 Uhr

Laut Medienberichten sind sowohl der FC Barcelona als auch der FC Arsenal an einer Verpflichtung des Schweizer Nationalkeepers interessiert, der mit starken Leistungen bei der Fußball-WM in Russland auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Laut der spanischen Zeitung «Marca» befindet sich der 29-Jährige mit dem englischen Premier-League-Club in «fortgeschrittenen Gesprächen». Beim FC Arsenal würde Sommer allerdings in Konkurrenz zu Bernd Leno treten, den die Londoner bereits während der WM für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichteten. Auch in Barcelona träfe Sommer in Marc-André ter Stegen auf einen deutschen Nationalkeeper.

Kaum vorstellbar, dass Sommer das Risiko eingeht, als Nummer zwei auf der Bank zu sitzen. Zudem hat er beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2021 und ist dort die unumstrittene Nummer eins. Gladbachs Manager Max Eberl verspürt keinen Drang, Sommer zu verkaufen. «Wir müssen aus finanziellen Gründen niemanden abgeben. Unsere Planung ist abgeschlossen. Wir haben das Heft des Handelns in der Hand», sagte Eberl laut «Express».