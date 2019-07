Nach Zusammenprall : Gladbachs Kramer fällt mit Bänderriss im Sprunggelenk aus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss einige Zeit auf Mittelfeldspieler Christoph Kramer verzichten. Der 28-Jährige hat sich am Mittwoch im Training nach einem Zusammenprall einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.

von dpa

25. Juli 2019, 15:33 Uhr

Das ergaben die Untersuchungen am Donnerstag. Wie der Club mitteilte, fällt der Mittelfeldspieler vorerst aus. Kramer war bereits in der vergangenen Saison mit einer Verletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen ausgefallen.