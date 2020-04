Bundesliga : Gladbacher Vertragsgespräche mit Ginter unterbrochen

Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter hat eine Unterbrechung seiner Vertragsverhandlungen mit Bundesligist Borussia Mönchengladbach bestätigt.

von dpa

02. April 2020, 11:28 Uhr

«Die Gespräche haben Zeit, es gibt jetzt Wichtigeres. Der Verein muss sich mit dringenderen Themen beschäftigen», sagte der 26 Jahre alte Borussen-Abwehrchef dem «Kicker». Wegen der Corona-Krise muss sich der Tabellen-Vierte angesichts der aktuellen Saison-Pause mit den möglichen wirtschaftlichen Folgen beschäftigen.

Ginters Vertrag in Gladbach läuft noch bis zum Sommer 2021. Die Borussia kann diesen per Option um ein weiteres Jahr verlängern, würde aber gerne einen neuen, langfristigen Kontrakt mit dem Führungsspieler aushandeln. «Generell kann ich mir vorstellen, langfristig bei der Borussia zu bleiben. Aber schauen wir mal, wie sich die Zukunft darstellt. Jetzt haben andere Themen Vorrang. Keiner steht in dieser Frage unter Zeitdruck», sagte Ginter.