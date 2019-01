Vorbereitung Rückrunde : Gladbacher Raffael und Doucouré fehlen bei Laktattest

Ohne die Profis Raffael und Mamadou Doucouré hat bei Borussia Mönchengladbach mit einem Laktattest die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga begonnen.

von dpa

02. Januar 2019, 16:45 Uhr

Der 33 Jahre alte brasilianische Angreifer Raffael fehlte wegen eines Schlüsselbeinbruchs. Der 20 Jahre alte französische Verteidiger Doucouré hat eine Oberschenkelverletzung.

25 Spieler absolvierten in der Leichtathletikhalle im Düsseldorfer Arena-Sportpark die Leistungsüberprüfung, unter ihnen auch die zuletzt noch verletzten Profis Lars Stindl, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Julio Villalba.

Das erste Training der Mannschaft von Chefcoach Dieter Hecking findet an diesem Donnerstag statt. Der Tross des Bundesliga-Tabellendritten reist am Samstag in die spanische Stadt Jerez de la Frontera, wo sich das Team bis zum 12. Januar auf die zweite Halbserie vorbereitet.