Rückrundenstart : Gladbach mit Rückkehrer-Trio in Leverkusen

Mit den zuletzt verletzten Rückkehrern Matthias Ginter, Jonas Hofmann und Lars Stindl startet Borussia Mönchengladbach in die zweite Halbserie der Fußball-Bundesliga.

von dpa

17. Januar 2019, 14:55 Uhr

«Wir sind gut vorbereitet», sagte Trainer Dieter Hecking vor dem Westduell mit Bayer Leverkusen am Samstag. «Es ist ein tolles erstes Spiel, weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die Fußball spielen wollen», befand der Borussen-Coach.

Gladbach trifft bereits zum dritten Mal in dieser Saison auf die Bayer-Elf trifft, die diesmal jedoch mit einem anderen Trainer antritt. Doch auch mit dem neuen Coach Peter Bosz, der auf Heiko Herrlich folgte, werde sich Leverkusen nicht neu erfinden, meinte Hecking am Donnerstag.

Der Tabellendritte kann in Leverkusen bis auf Raffael (Schlüsselbeinbruch) auf alle Stammspieler zurückgreifen und will an die mit 33 Punkten beendete Hinrunde anknüpfen. «Wir würden gerne wieder so erfolgreich sein wie vor der Winterpause, aber das kann niemand garantieren», sagte Hecking.

Die Bilanz gegen Bayer ist mit 20 Siegen bei 27 Niederlagen aus 73 Bundesligaspielen negativ, doch die Gladbacher gewannen vier der letzten sechs Meisterschaftsspiele. Im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals setzte sich im Oktober allerdings Leverkusen in Mönchengladbach mit 5:0 durch.