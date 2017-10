Technischer Direktor : Gedankenspiele um Schaaf - Rückkehr zu Werder Bremen denkbar

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 12:40 Uhr

«Aber es ist noch nichts entschieden. Erstmal muss die Position genau definiert werden, dann werden wir weitersehen», sagte Schaaf weiter.

Der «Weser Kurier» hatte zuvor über entsprechende Gedanken bei den Hanseaten berichtet. Demnach wolle Werder bei der Mitgliederversammlung am 20. November einen Satzungsänderungsantrag zur Abstimmung bringen. Dieser sähe eine Veränderung der Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsführung vor. In diesem Zuge könne künftig der neue Posten eines Technischen Direktors geschaffen werden, für den Schaaf vorgesehen sei. «Die Sache liegt mir sehr am Herzen», bestätigte Schaaf.

Der 56 Jahre alte frühere Bremer Profi war von 1999 bis 2013 Werder-Coach. In dieser Zeit wurde Bremen einmal Meister und dreimal Pokalsieger. In einer möglichen neuen Funktion könnte sich Schaaf als eine Art Mentor um die Trainer innerhalb des Vereins kümmern. «Führungskräfte in der Wirtschaft vertrauen doch auch Mentoren, um sich weiterzuentwickeln. Das ist ganz normal», sagte Schaaf.

Schaaf-Aussagen bei Deichstube.de

Bericht im Weser Kurier