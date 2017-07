Testspiel : Gacinovic trifft beim 1:1 der Eintracht gegen US Sassuolo

Eintracht Frankfurt hat in einem Testspiel gegen den italienischen Erstligisten US Sassuolo unentschieden gespielt. Der Fußball-Bundesligist kam im Rahmen seines Trainingslagers in Südtirol zu einem 1:1 (1:0).