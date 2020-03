Bundesliga : Fußball als Nebensache: «Sensationelles Spiel» der Bayern

Fußball wurde auch gespielt - zumindest 77 Minuten lang. Beim Skandalspiel in Sinsheim ging am Samstag völlig unter, dass der FC Bayern mit dem 6:0 (4:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim seinen höchsten Saisonsieg in der Bundesliga verbuchte.

von dpa

01. März 2020, 12:38 Uhr

Und das ohne seinen verletzten Top-Torjäger Robert Lewandowski. «Eine richtig gutes, sensationelles Spiel» habe seine Mannschaft gezeigt, sagte Trainer Hansi Flick später.

Der 55-Jährige wollte nach den zwei Unterbrechungen wegen der Hassplakate gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp und dem Ballgeschiebe beider Teams in den letzten Minuten «den Sport nicht ganz außer Acht lassen». Zumindest bei der Pressekonferenz, denn vier Tage nach der 3:0-Gala beim FC Chelsea und drei Tage vor dem DFB-Pokal-Spiel beim FC Schalke 04 sind die Bayern weiter auf Meisterkurs. Auf die Tabelle blickte am Samstag in Sinsheim aber niemand.

Serge Gnabry mit seinem elften Saisontor nach nur zwei Minuten und Joshua Kimmich (7.) schockten die Kraichgauer gleich zu Beginn. Lewandowski-Ersatz Joshua Zirkzee legte kurz darauf nach (15.). Der oft gescholtene Philippe Coutinho traf zum 4:0 und 5:0 (33./47.) und der eingewechselte Leon Goretzka (62.) sorgte für den Endstand - bevor der Fußball zur Nebensache wurde.