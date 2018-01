Trainingsauftakt : FSV Mainz 05 startet mit Anthony Ujah in die Vorbereitung

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

02.Jan.2018

Nach Stationen in Köln und Bremen kehrte der 27-Jährige vom chinesischen Club Liaoning nun zu den Rheinhessen zurück. Nicht mehr dabei waren am Dienstag Fabian Frei und Jairo Samperio, die den Verein Richtung Basel und Las Palmas verlassen haben. Die kurze Zeit bis zum Rückauftakt am 13. Januar in Hannover füllen die Mainzer mit zwei Testspielen.

Am Samstag geht es in die Schweiz zum FC St. Gallen, am Sonntag kommt Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach zum FSV.