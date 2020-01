Bundesliga : FSV Mainz 05 leiht Bruma vom VfL Wolfsburg aus

Der FSV Mainz 05 hat sich mit Abwehrspieler Jeffrey Bruma vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg verstärkt. Der 28-jährige Niederländer wird bis zum Saisonende ausgeliehen, wie die Rheinhessen bekannt gaben.

von dpa

29. Januar 2020, 20:12 Uhr

Für Wolfsburg, Schalke 04 und den Hamburger SV hat der Innenverteidiger 97 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal bestritten. Zudem hat er Erfahrung in der Champions und Europa League und 25 Länderspiele absolviert. «Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Leader-Mentalität wird er unseren Kader in der Defensive sofort verstärken und uns bei der MissionKlassenerhalt unterstützen», sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder. Die Mainzer empfangen am Samstag den FC Bayern München.