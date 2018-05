Erstmalig zweitklassig : Freiburgs Streich zum HSV-Abstieg: «Kommen wieder zurück»

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg rechnet mit einer schnellen Rückkehr des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga.

von dpa

12. Mai 2018, 19:01 Uhr

«Der HSV geht einen guten Weg, jetzt haben sie verlängert mit dem Trainer. Die Leute stehen dahinter. Vereine wie der HSV, man hat das gesehen beim VfB oder Hannover, die kommen wieder zurück», sagte Streich nach dem 2:0 des SCF gegen den FC Augsburg.

«Jetzt spielen sie halt mal ein Jahr nicht in der Bundesliga, so traurig das ist. Aber das ist uns auch schon passiert, dass wir abgestiegen sind. Wenn man das richtig macht, kann man auch wieder aufsteigen», sagte Streich, nachdem Freiburg den Klassenverbleib aus eigener Kraft perfekt gemacht hatte. Der Hamburger SV war am Samstag erstmals in seiner Vereinsgeschichte aus der Bundesliga abgestiegen.