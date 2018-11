Wadenverletzung : Frankfurter Abraham fällt «bis auf Weiteres» aus

Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham fällt nach einer Wadenverletzung aus dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg «bis auf Weiteres» aus, teilte der deutsche Fußball-Pokalsieger über Twitter mit.

von dpa

26. November 2018, 10:13 Uhr

Der 32 Jahre alte Abwehrchef war beim 3:1-Erfolg der Hessen in Augsburg schon nach fünf Minuten ausgewechselt worden. Abraham war in den vergangenen Wochen ein Garant für die Erfolgsserie der Eintracht, die derzeit den dritten Platz in der Bundesliga belegt. Die Spiele in der Europa League gegen Olympique Marseille am Donnerstag und in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag dürften für ihn zu früh kommen.