US-Tour : Frankfurt verliert Test in San José mit 1:4

Danny Hoesen (13. Minute) und Chris Wondolowski (18./Foulelfmeter) trafen zur frühen 2:0-Führung für die Gastgeber. Ein Eigentor von Danny da Costa (61.) und ein weiteres Elfmetertor durch Quincy Amarikwa (74.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Ehrentreffer für die Eintracht erzielte Danny Blum in der 83. Minute.

Zum Auftakt ihrer Amerika-Reise hatten die Frankfurter 1:1 gegen den US-Meister Seattle Sounders gespielt. Den Abschluss des 13-tägigen Trainingslagers in den USA bildet die Partie am 17. Juli in Ohio gegen Columbus Crew.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 10:39 Uhr