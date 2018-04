Als Bayern-Jugendcoach : FCB-Chef Rummenigge würde Klose-Rückkehr begrüßen

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge würde sich über eine Rückkehr von Fußball-Weltmeister Miroslav Klose als Jugendtrainer zum FC Bayern München freuen.

von dpa

18. April 2018, 11:19 Uhr

«Das ist eine tolle Idee, die ich sehr begrüße. Wir haben gerne Spieler bei uns im Verein, die eine große Spieler-Karriere hatten, und die hatte Miro bei uns. Er will Trainer werden, deshalb ist das eine gute Sache und ich wünsche ihm viel Glück», sagte Rummenigge nach dem 6:2 im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen.

Der frühere Bayern-Stürmer Klose soll als Jugendtrainer an die Isar zurückkehren. Das bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Dienstagabend. Der «Sport Bild» zufolge soll der WM-Rekordtorschütze im Sommer die U17 des deutschen Rekordmeisters übernehmen. Klose ist aktuell Assistent von Bundestrainer Joachim Löw und wird in der Funktion auch bei der WM in Russland sein.