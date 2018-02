Internationalisierung : FC Bayern schließt Partnerschaft mit US-Club FC Dallas

Der FC Bayern München hat mit dem FC Dallas eine Fußball-Partnerschaft geschlossen. Der deutsche Rekordmeister und das Gründungsmitglied der Major League Soccer (MLS) werden künftig eng zusammenarbeiten, wie die Bayern mitteilten.

von dpa

13. Februar 2018, 10:46 Uhr

Zentraler Bestandteil der Partnerschaft soll die Talentförderung sein. «Als Teil unserer internationalen Strategie haben wir 2014 in den USA ein Büro eröffnet. Es ging uns von Anfang an darum, enger mit unseren Fans im Austausch zu sein und gleichzeitig die Entwicklung des Fußballs in den USA zu unterstützen», äußerte Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie der FC Bayern. Die Förderung junger Spieler stehe «im Mittelpunkt». Der FC Dallas stehe für eine exzellente Jugendarbeit und sei «der ideale Partner».

Die Bayern werden mit ihrem Profiteam in diesem Sommer wieder eine Marketingreise in die USA übernehmen. Im Gespräch sind zwei Spiele an zwei Spielorten während der Vorbereitung auf die kommende Saison.