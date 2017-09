Pk mit Salihamidzic : FC Bayern informiert über weiteres Vorgehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 13:12 Uhr

Interimstrainer Willy Sagnol wird zwei Tage vor dem Bundesligaspiel in Berlin gegen Hertha BSC nicht an der Pk teilnehmen. Der bisherige Assistent von Ancelotti soll sich wohl ganz auf die sportliche Vorbereitung der Mannschaft konzentrieren. Auf das Berlin-Spiel am Sonntag folgt eine zweiwöchige Länderspielpause, in der die Bayern einen neuen Chefcoach präsentieren könnten.

