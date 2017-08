Robben auf der Bank : FC Bayern beim Start mit drei Neuzugängen gegen Leverkusen

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Der in der Vorbereitung lange fehlende Arjen Robben sitzt am Abend (20.30) gegen Bayer Leverkusen in der ausverkauften Münchner Arena zunächst auf der Ersatzbank. Angeführt wird der Rekordmeister von Thomas Müller als Kapitän. Die Gäste aus Leverkusen beginnen mit den Neuzugängen Sven Bender in der Abwehr und Dominik Kohr im Mittelfeld.

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Partner FC Bayern

Infos zum Videoassistenten

Infos zum Saisoneröffnungsspiel

Neuheiten in der Bundesliga

Bundesliga-Statistiken FC Bayern

Bundesliga-Statistiken Bayer Leverkusen

Kader Bayer Leverkusen

Daten und Fakten zu Bayer-Trainer Heiko Herrlich

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 20:38 Uhr