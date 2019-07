Abwehrspieler : FC Augsburg verpflichtet Tschechen Suchy

Der FC Augsburg treibt den Umbau seiner Mannschaft weiter voran. Der Fußball-Bundesligist vermeldete die Verpflichtung des tschechischen Nationalspielers Marek Suchy.

von dpa

08. Juli 2019, 18:05 Uhr

Der 31 Jahre alte Abwehrspieler kommt ablösefrei vom Schweizer Topclub FC Basel. Suchy erhält beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Er ist der sechste Neuzugang im Kader von Trainer Martin Schmidt.

«Nach Stationen in Prag, Moskau und Basel reizt mich die Bundesliga in Deutschland. Es ist toll, dass der FC Augsburg mir die Chance gibt, die Bundesliga als Spieler zu erleben», sagte Suchy in einer Vereinsmitteilung. Manager Stefan Reuter setzt darauf, dass die Erfahrungen Suchys in der tschechischen Nationalmannschaft, in rund 100 Europapokalspielen und bei Clubs in verschiedenen Ländern dem Augsburger Team «gut tun werden».