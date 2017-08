Zu Drittliga-Aufsteiger Jena : FC Augsburg verleiht Jung-Prosi Günther-Schmidt

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

«Wir glauben, dass er in Jena viele Einsatzzeiten sammeln wird. Daher haben wir uns kurzfristig auf diese Ausleihe verständigt», erklärte der Augsburger Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. Der 22 Jahre alte Stürmer Günther-Schmidt strebt in Jena «eine fußballerische Weiterentwicklung» an.

Mitteilung FC Augsburg

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 22:05 Uhr