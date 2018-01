Schwitzen bis Sonntag : FC Augsburg bezieht Quartier in Teneriffa

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Jan.2018 | 18:00 Uhr

Mit dabei war auch wie geplant Verteidiger Martin Hinteregger, der zuletzt wegen eines Trauerfalls in der Familie noch gefehlt hatte. Trotz der wegen der WM in Russland ungewöhnlich kurzen Winterpause ist dem Coach des Tabellenneunten das Camp im Süden wichtig. «Man hat einfach mehr Zeit, sich mit den Spielern auszutauschen, individuell zu arbeiten, am Abend noch einmal zusammenzusitzen und Videoanalyse zu betreiben», hatte Baum beim Trainingsstart am Freitag erklärt. Ihr erstes Rückrundenspiel bestreiten die Augsburger am 13. Januar zuhause gegen den Hamburger SV.