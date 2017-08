FC Barcelona will den Spieler : Fall Dembélé: BVB will über weiteres Vorgehen entscheiden

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

«Wir werden uns heute Abend zusammensetzen. Morgen wird der Verein sagen, was wir machen», sagte Dortmunds Trainer Peter Bosz dem TV-Sender Sky vor dem Cupspiel am Samstag gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen in Freiburg.

Dembélé hatte zuvor am Donnerstag beim BVB das Training geschwänzt, um offenbar seinem Wechselwunsch zum FC Barcelona Nachdruck zu verleihen. Die Westfalen suspendierten den Franzosen daraufhin bis Montag. Die erste Offerte der Katalanen hatten die Dortmunder als zu niedrig beziffert und entsprechend abgelehnt.

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic glaubt indes nicht, dass ein derartiger Vorfall auch beim deutschen Meister passieren könnte. «Unsere Spieler machen so etwas nicht. Die sind vernünftig», sagte der Bosnier ebenfalls bei Sky.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 15:53 Uhr