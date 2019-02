MLS : Fabián wechselt von Eintracht Frankfurt nach Philadelphia

Mittelfeldspieler Marco Fabián verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und wechselt mit sofortiger Wirkung zum US-Club Philadelphia Union in die Major League Soccer (MLS), gaben beide Vereine am Freitagabend bekannt.

von dpa

09. Februar 2019, 01:19 Uhr

In Philadelphia wird der 29-Jährige auf den früheren Eintracht-Torwart Oka Nikolov treffen, der dort im Trainer-Team arbeitet. Fabián war im Januar 2016 aus seiner mexikanischen Heimatstadt von Deportivo Guadalajara an den Main gewechselt. Für die Frankfurter absolvierte der 42-malige Nationalspieler Mexikos insgesamt 43 Bundesliga-Spiele, in denen ihm acht Tore gelangen.