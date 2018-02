Schock bei 96 : Erneuter Kreuzbandriss bei Hannover-Kapitän Prib

Fußball-Bundesligist Hannover 96 muss erneut monatelang auf Kapitän Edgar Prib verzichten. Der 28 Jahre alte Defensivspieler hat sich wieder das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen und fällt damit ein weiteres Mal für rund ein halbes Jahr aus.

von dpa

21. Februar 2018, 18:04 Uhr

Prib zog sich die Verletzung bereits im Training am Dienstag zu, wie der Club nach Untersuchungen am Mittwoch mitteilte. «Für Eddy und uns ist diese Diagnose unfassbar bitter, aber uns ist es wichtig, ganz klar zum Ausdruck zu bringen: Wir werden ihn in dieser Situation auf gar keinen Fall allein lassen», sagte 96-Manager Horst Heldt.

Prib hatte sich erstmals kurz vor dem Saisonstart im August des vergangenen Jahres das Kreuzband gerissen. Erst vor einigen Tagen war er bei den Niedersachsen wieder ins Teamtraining eingestiegen.