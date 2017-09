Bundesliga : Eintracht-Kapitän Meier am Fuß operiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Arnold 1 von 1

26.Sep.2017

Ungefähr eine Woche werde der Kapitän jetzt noch in einem Krankenhaus in Basel bleiben, anschließend solle er in Frankfurt die Reha absolvieren, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Wann der 34-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist unklar. Meier war bereits vor Saisonbeginn am Sprunggelenk operiert worden und danach an Borreliose erkrankt.

