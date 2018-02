Fuß-Prellung : Einsatz von Bayer-Fußballer Wendell gegen Schalke fraglich

Bayer Leverkusens brasilianischer Verteidiger Wendell hat sich im Fußball-Bundesligaspiel beim Hamburger SV eine starke Prellung am rechten Fuß zugezogen, teilten die Rheinländer mit.

von dpa

18. Februar 2018, 14:10 Uhr

Der 24 Jahre alte Wendell war am Samstag beim 2:1-Erfolg seines Teams nach einem Foul von Mergim Mavraj in der 16. Minute ausgewechselt worden. Wendells Einsatz am 25. Februar gegen den FC Schalke 04 ist fraglich.