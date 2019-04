Hannover-Trainer : Doll glaubt nicht an 96-Verbleib: «Nicht so viele Argumente»

Trainer Thomas Doll glaubt nicht mehr an einen längerfristigen Verbleib beim designierten Bundesliga-Absteiger Hannover 96.

von dpa

08. April 2019, 11:14 Uhr

«Ich habe im Moment nicht so viele Argumente, um mich anzubieten. Wir sind Tabellenletzter», sagte der 52-Jährige in einem Interview des NDR-Sportclubs. «Ich bin mit Herrn Kind so verblieben, dass wir bis Saisonende schauen. Alles andere muss man sehen. Wenn ich jedes Spiel verliere, weiß ich nicht, ob ich dann der Richtige für einen Neuaufbau bin. Das weiß ich auch.»

Seit seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat Doll mit den 96ern acht von neun Spielen verloren. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aktuell sieben Punkte. «Ich möchte einfach noch das eine oder andere Bundesliga-Spiel gewinnen, um vielleicht noch eine kleine Chance zu wahren», sagte der Trainer. «Alles andere liegt nicht in meinen Händen. Wenn der Verein dann sagt: Wir wollen einen Neuanfang - dann ist das so.»