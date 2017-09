Die besten Zitate : Die Sprüche zum 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 12:33 Uhr

«Die Balljungs sind immer angehalten, das Spiel schnell zu eröffnen.»

(Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann über die Entstehung der 1:0-Führung gegen den FC Bayern, als ein Balljunge den Ball schnell zu Andrej Kramaric warf).

«Zuhause haue ich alles raus.»

(Hoffenheims Doppel-Torschütze Mark Uth, der in den Interviews nach dem 2:0 gegen den FC Bayern München wenig Emotionen zeigte)

«Die sind nicht hier, weil sie eine hübsche Frisur, eine schöne Frau oder ein gutes Elternhaus haben.»

(Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann über die Qualität seiner Neuzugänge)

«Vielleicht haben sie die Spielregeln geändert.»

(Bayern-Trainer Carlo Ancelotti zu der Situation, als zwei Bälle auf dem Rasen waren, das 1:0 von Hoffenheim dennoch galt)

«In den nächsten Wochen müssen wir noch einige Schippen drauflegen.»

(Joshua Kimmich vom FC Bayern München nach dem 0:2 in Hoffenheim)

«Es ist ja nicht so, dass wir letzte Saison alles in Grund und Boden gespielt hätten. Da haben wir auch von der Schwäche der Anderen profitiert.»

(Mats Hummels vom FC Bayern München nach dem 0:2 in Hoffenheim)

«Ich bin ein Stürmer von RB Leipzig, der seinen Job ganz gut erledigt.»

(Timo Werner auf die Frage, ob er an das Jogi-Löw-Lob «Rakete Werner» vor dem Torschuss denke, nach dem 2:0 am Freitag beim HSV)

«Wenn er das macht, ist es fast schon Wettbewerbsverzerrung. Er ist für unser Spiel prädestiniert.»

(Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl zum 2:0 des schnellen Timo Werner beim HSV)

«Was momentan passiert, ist eine Katastrophe für den Fußball. Der Fan muss alles ausbaden.»

(HSV-Trainer Markus Gisdol zu den erneuten Übertragungsproblemen von Eurosport)

«Die drei Punkte fühlen sich großartig an.»

(Der neue Mainzer Trainer Sandro Schwarz über seinen ersten Bundesligasieg beim 3:1 gegen Bayer Leverkusen)

«Das ist schon der sechste Kaffee, aber es wird nicht besser.»

(Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler über seine Gefühlslage nach dem 1:3 in Mainz und dem schlechtesten Saisonstart der Werkself in ihrer 38-jährigen Bundesligageschichte)

«Das ist ein riesen Scheiß.»

(Freiburgs Mittelfeldspieler Amir Abrashi zum Videobeweis)

«Wir wussten, es geht nur so: Wenn jeder einzelne sich, auf deutsch gesagt, den Arsch aufreißt.»

(Freiburgs Mittelfeldspieler Amir Abrashi über den Einsatz beim 0:0 gegen Borussia Dortmund)

«Ich denke, Dortmund muss in Freiburg gewinnen, wenn man eine Stunde mit einem Mann mehr spielt.»

(Dortmunds Trainer Peter Bosz nach dem 0:0 beim SC Freiburg)

«Von mir aus kann die Saison zu Ende sein, dann hätten wir keinen schlechten Tabellenplatz.»

(Hannover-96-Sportchef Horst Heldt nach dem 1:1 gegen Wolfsburg)

«Das ist seine Stärke, dass er in jeder Situation abgezockt ist.»

(Hannover-96-Clubboss über Martin Harnik, der gegen Wolfsburg ein Hacken-Tor erzielte)

«Das war kein guter Freistoß, ich habe ihn gar nicht richtig getroffen»

(Daniel Didavi vom VfL Wolfsburg zu seinem Freistoß-Tor gegen Hannover 96)

«Man darf nicht vergessen: Wir sind elf Neuzugänge mit 480 Sprachen in der Mannschaft.»

(Frankfurts Siegtorschütze Kevin-Prince Boateng)

«Das ist das, was wir brauchten in Frankfurt und das ist das, was wir bekommen haben.»

(Frankfurts Trainer Niko Kovac zur Leistung von Boateng)