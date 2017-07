HSV dreimal am Freitag : DFL terminiert erste Bundesliga-Spieltage

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Der HSV muss am 25. August beim 1. FC Köln antreten, empfängt dann zwei Wochen später RB Leipzig und spielt am 15. September auswärts im Nordderby bei Hannover 96. Eröffnet wird die neue Bundesliga-Saison am 18. August mit dem Spiel von Meister FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen.

Mitteilung der DFL

von dpa

11.Jul.2017