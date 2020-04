Shootingstar des FC Bayern : Davies übt sich in bayerisch: «I bin's, da Phonzie»

Aufsteiger Alphonso Davies (19) vom FC Bayern arbeitet an seinen Sprachkenntnissen: «Als ich hier her kam, war es für mich nicht einfach. Aber das Team, der Verein und die Leute haben es mir einfach gemacht, mich hier in München einzuleben.»

von dpa

29. April 2020, 04:40 Uhr

«Auch mein Deutsch wird immer besser», sagte der Kanadier, der um eine Kostprobe auf bayerisch gebeten wurde. «Ich habe gelernt: I bin's, da Phonzie.»

Der Jung-Profi, dessen Vertrag jüngst bis 2025 verlängert wurde, ist der Münchner Shootingstar der Saison. Für den aktuellen Linksverteidiger war einst Weltstar Lionel Messi ein Vorbild, jetzt möchte er selbst eines für «junge Menschen» sein. «Ich will ihnen die Message mitgeben, dass sie sie selbst sein müssen. Alles fällt leichter mit einem Lächeln auf dem Gesicht», sagte Davies, der seit Januar 2019 beim deutschen Fußball-Meister unter Vertrag steht.

Nachdem Davies zuletzt über sein Interesse für den Schauspielerberuf berichtet hatte, wurde er jetzt nach seinen Vorlieben in diesem Genre befragt. Der Fußballer bevorzugt Action- und Comedy-Filme, als Lieblingsschauspieler benannte er Idris Elba und «The Rock». Elba und der frühere Wrestler Dwayne Johnson waren zuletzt gemeinsam in dem Actionfilm «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» zu sehen.