Nach Kritik an Kovac : Cathy Hummels kritisiert Lisa Müller nach Instagram-Eintrag

Die Ehefrau von Mats Hummels hat die Ehefrau von Thomas Müller wegen deren Instagram-Posts gegen Bayern-Trainer Niko Kovac kritisiert.

von dpa

09. November 2018, 10:14 Uhr

«Ich finde, es steht mir nicht zu, mich in das Business meines Mannes einzumischen. Er mischt sich bei mir auch nicht ein», sagte Cathy Hummels dem Nachrichtenportal t-online .de. Sie habe mit ihrem Mann zwar keine klare Abmachung getroffen, sagte aber: «Man kann sich gerne beratschlagen, aber das machen wir im Privaten, hinter verschlossener Tür.»

Lisa Müller hatte beim 1:1 der Münchner gegen Freiburg am Samstag bei Instagram ein Foto gepostet, das Kovac am Spielfeldrand mit ihrem Mann zeigte, bevor dieser in der 71. Spielminute spät eingewechselt wurde. Dazu schrieb sie: «Mehr als 70 Min bis der mal nen Geistesblitz hat.» Tags darauf teilte der deutsche Fußball-Meister mit, dass sich Lisa Müller bei Kovac entschuldigt habe.