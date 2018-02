Ex-Profi : Cardoso verstärkt das Trainerteam des Hamburger SV

Der ehemalige HSV-Profi Rodolfo Cardoso arbeitet ab sofort im Trainerteam des Fußball-Bundesligisten. Der 49 Jahre alte Argentinier soll bereits am Nachmittag an der Seite von Coach Bernd Hollerbach auf dem Trainingsplatz des Hamburger SV stehen.

von dpa

06. Februar 2018, 14:05 Uhr

«Ich werde alles dafür geben, dem Verein zu helfen, gemeinsam aus der schwierigen Situation herauskommen», wird Cardoso auf der Homepage des Tabellen-17. zitiert.

Cardoso trug von 1996 bis 2004 das Trikot der Hanseaten und erzielte in 136 Pflichtspielen 19 Tore. Im Anschluss an seine Profikarriere arbeitete der frühere Mittelfeldspieler als Trainer beim HSV-Nachwuchs. In den Spielzeiten 2011/12 und 2013/14 trug er für insgesamt vier Spiele die Verantwortung für die Profis. Seit Oktober 2015 arbeitete Cardoso im Scouting des Clubs.

«Rodolfo konnte bereits auf allen Ebenen Trainer-Erfahrungen sammeln. Er spricht die Sprache der Spieler und genießt das Vertrauen von Bernd Hollerbach», sagte HSV-Sportchef Jens Todt.