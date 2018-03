Topspiel : BVB-Trainer Stöger erwartet Reaktion in Leipzig

Nach seiner heftigen Kritik an der Einstellung der BVB-Profis beim 1:1 gegen den FC Augsburg hat Dortmunds Trainer Peter Stöger vor der Partie gegen RB Leizig etwas moderatere Töne angeschlagen.

von dpa

01. März 2018, 14:15 Uhr

«Es geht immer um Zielstrebigkeit. Das haben wir mit der Mannschaft klar angesprochen und sie hat es auch so gesehen», sagte der Österreicher. Grundsätzlich irritiere ihn die «Kurzlebigkeit» des Geschäfts. «Zeit ist das höchste Gut, manchmal bekommst du sie, manchmal nicht.»

Er würde sich wünschen, «dass wir einen Gegner mal mit 3:0 oder 4:0 an die Wand spielen. Aber das klappt im Moment nicht. Wir arbeiten gemeinsam an Lösungen», sagte Stöger, dessen Team jedoch seit neun Ligapartien unbesiegt und Tabellenzweiter ist.

Maximilian Philipp und Jadon Sancho stehen nach längeren Verletzungspausen vor der Rückkehr in den BVB-Kader. «Sie haben am Mittwoch mittrainiert. Es war eine intensive Einheit. Wir müssen schauen, ob es schon am Wochenende Sinn macht oder erst in der Woche drauf», sagte der BVB-Trainer mit Blick auf das Spiel in Leipzig am Samstag (18.30 Uhr).

RB Leipzig will nach der Aufarbeitung der 1:2-Pleite gegen den 1. FC Köln will RB Leipzig nun im Topspiel die Dortmunder schlagen. «Wir haben sicher auch Möglichkeiten, ihnen weh zu tun», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz des Tabellensechsten. Dem 50 Jahre alten Österreicher ist allerdings klar: «Nur Fußball geht auch nicht, man muss auch den Kampf annehmen.»

Nach drei Pflichtspielniederlagen, davon zwei in der Bundesliga, stehen die Leipziger im Kampf um die Champions-League-Plätze unter Druck. Der Punkte-Rückstand auf die Borussen beträgt allerdings nur drei Punkte. «Wir sind nach wie vor in einer hervorragenden Ausgangssituation», sagte Hasenhüttl. Personell kann der RB-Coach in der Red Bull Arena auf alle Spieler zurückgreifen. Konrad Laimer und auch Naby Keita seien wieder zurück.