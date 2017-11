Elber abgelöst : BVB-Schreck und Rekordschütze: Robben in Hochstimmung

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Nov.2017 | 11:55 Uhr

Damit löste er den Brasilianer Giovane Elber (92 Treffer) als bisher besten ausländischen Bundesliga-Torschützen des FC Bayern München ab. «Das ist eine schöne Bestätigung der langen Zeit hier. 93 Tore, das ist nicht nichts», kommentierte der 33-Jährige.

Zum wiederholten Mal bestätigte Robben seinen Ruf als BVB-Schreck. In seinem 19. Pflichtspiel gegen den Revierclub traf er zum insgesamt elften Mal. Damit trug er maßgeblich zum 3:1 seines Teams und zum siebten Sieg in Serie unter der Regie des neuen Trainers Jupp Heynckes bei. «Wie wir diese Wochen einfach so überstanden haben. Als Kapitän darf ich sagen, ich bin stolz auf die Mannschaft. Das ist eigentlich der Wahnsinn», schwärmte Robben.

Heynckes sagte: «Arjen ist nicht nur ein Weltklassespieler, sondern auch ein Vorbild für viele Spieler aufgrund seiner Professionalität. Ein großartiger Mannschafts-Spieler, der vorneweg geht und auch defensiv arbeitet. Er sprüht vor Tatendrang und Ehrgeiz, das spürt man auch außerhalb des Platzes.»

