Bundesliga-Titelkampf : BVB-Profi Brandt zuversichtlich: «Es ist alles drin»

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt rechnet sich mit Borussia Dortmund noch Chancen auf Titel in dieser Saison aus.

von dpa

09. Januar 2020, 15:05 Uhr

«Es ist alles drin. Natürlich wäre es unpassend zu sagen, der Champions-League-Sieg ist für uns drin. Das wäre überzogen. Alles andere ist meiner Meinung nach drin», sagte Brandt im Trainingslager in Marbella. Entscheidend in der Bundesliga sei die Ausbeute aus den ersten drei Rückrundenspielen. «Wenn du jetzt gegen Union Berlin und Köln zu Hause spielst und in Augsburg, dann musst du es einfach schaffen, diese Spiele zu gewinnen. Bei unseren Zielen muss man die einfach gewinnen», forderte der 23-Jährige.

Die Dortmunder gehen als Tabellenvierter mit sieben Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig in die Rückrunde. «Und es passiert nicht oft, dass Leipzig Punkte liegen lässt», sagte Brandt. Dies sei dem BVB dagegen zu oft in der Hinrunde passiert. «Wir sind nicht in der Position, noch mehr Punkte zu verschenken», sagte Brandt weiter.

Im DFB-Pokal spielen die Dortmunder Anfang Februar im Achtelfinale bei Werder Bremen. In der Champions League kommt es in der Runde der letzten Sechzehn zum Duell mit Paris Saint-Germain.