Ablösefrei : BVB-Prof Subotic offenbar vor Wechsel nach Saint-Etienne

Neven Subotic von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht laut Medienberichten vor einem Wechsel zum französischen Erstligisten AS Saint-Etienne.

von dpa

25. Januar 2018, 10:44 Uhr

Der 29 Jahre alte Innenverteidiger soll demnach bereits an diesem Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren und danach bei den Franzosen einen Vertrag bis 2020 unterschreiben. Laut «Kicker» verlangen die Borussen keine Ablöse für den Serben, dessen Vertrag in Dortmund zum Saisonende ausläuft.

Subotic kam 2008 aus Mainz zur Borussia und war in der Rückrunde der Vorsaison an den 1. FC Köln verliehen. Zuletzt kam er unter Trainer Peter Stöger nicht mehr zum Einsatz. Zudem haben die Dortmunder in Manuel Akanji für rund 20 Millionen Euro vom FC Basel bereits einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet.