Nach Muskelverletzung : BVB-Kapitän Marco Reus droht Saison-Aus

Fußball-Nationalspieler Marco Reus von Borussia Dortmund verpasst nach Informationen der «Bild» das Spitzenspiel gegen den FC Bayern und könnte sogar für den Rest der Saison ausfallen.

von dpa

19. Mai 2020, 18:37 Uhr

Der 30-Jährige könne nach seiner Muskelverletzung noch immer nicht mit der Mannschaft trainieren und arbeite individuell an seinem Comeback, berichtete das Blatt. Für das Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer FC Bayern am Dienstag kommender Woche fällt der Offensivspieler demnach definitiv aus.

Reus hatte sich am 4. Februar beim Pokal-Aus der Borussia in Bremen eine hartnäckige Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen. Zuletzt hatte der BVB-Kapitän auf ein Comeback noch im Mai gehofft. «Ich bin gut im Reha-Plan, die Corona-Krise war mein Glück, ich hatte etwas mehr Zeit, die Verletzung auszukurieren», hatte er Anfang des Monats RTL und n-tv gesagt. «Ich bin gut im Soll, ich habe ja mal gesagt, dass ich im Mai wieder zurückkehren möchte – und jetzt hoffe ich, dass es so geschieht», erklärte der Nationalspieler.