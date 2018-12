Terminiert : Bundesligastart im kommenden Jahr am 16. August

Die Fußball-Bundesliga startet im kommenden Jahr am 16. August in ihre 57. Spielzeit. Das geht aus dem Rahmenterminkalender für die Saison 2019/20 hervor, der vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes verabschiedet wurde.

von dpa

07. Dezember 2018, 15:18 Uhr

Das Saisonende ist am 16. Mai 2020 terminiert. Der DFB-Pokal beginnt am Wochenende vom 9. bis 12. August 2019, das Endspiel in Berlin steigt am 23. Mai 2020.

Die 2. Bundesliga beginnt wie gewohnt schon drei Wochen vor der Eliteliga am 26. Juli 2019 und endet am 17. Mai 2020. Ab dem 23. Dezember kommenden Jahres befinden sich die Profivereine in der Winterpause, die in der Bundesliga am 17. Januar 2020 und in der 2. Liga am 28. Januar 2020 endet.

Die 3. Liga nimmt ihren Spielbetrieb bereits am 19. Juli 2019 auf, Saisonschluss ist am 16. Mai 2020. Zwischen dem 20. und 27. Mai 2020 finden die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga und die 2. Liga statt.