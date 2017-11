Nach zwei Trainerentlassungen : Bremens Aufsichtsratschef Bode stärkt Manager Baumann

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

«Frank vertritt die Werte von Werder sehr gut, er trifft klare Entscheidungen und ist sehr professionell.» Baumann hatte in seiner bislang 17-monatigen Amtszeit als Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten am vergangenen Montag mit Alexander Nouri bereits zum zweiten Mal den Trainer entlassen.

Sowohl bei Nouri als auch bei dessen Vorgänger Viktor Skripnik stattete Baumann die Trainer wenige Monate vor ihrer jeweiligen Entlassung mit neuen Verträgen aus. «Bei Skripnik und Nouri gab es zunächst eine positive Entwicklung. Mit beiden sind wir nach oben geklettert, mit Alex sogar Achter geworden», sagte Bode. «Leider war es nicht nachhaltig. Aber das kannst du vorher nie wissen.»

Der Bremer Ehrenspielführer deutete zudem an, dass auch für einen möglicherweise teuren neuen Werder-Trainer genügend Geld zur Verfügung stehe. «Wir versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden. Und dann werden wir auch einen wirtschaftlichen Weg finden, um das zu realisieren», erklärte Bode. In Frankfurt am Freitagabend wird Interimstrainer Florian Kohlfeldt auf der Bremer Bank sitzen.

