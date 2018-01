Rückkehrer : Bremen in München sehr wahrscheinlich wieder mit Delaney

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Jan.2018 | 14:07 Uhr

Delaney hatte dem Fußball-Bundesligisten zum Rückrunden-Auftakt gegen 1899 Hoffenheim (1:1) wegen muskulärer Probleme gefehlt. Treten die Schwierigkeiten nicht wieder auf, dürfte der Mittelfeldspieler in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) in die Startformation rücken. Fit ist auch Ishak Belfodil. Der Angreifer hatte gegen Hoffenheim einen Schlag auf den Fuß bekommen, steht aber wieder zur Verfügung.