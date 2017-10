Bundesliga : «Bild»: Muskelbündelriss bei Bayern-Profi Thomas Müller

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 19:44 Uhr

Wie das Blatt weiter berichtete, drohe der Weltmeister wegen der Verletzung im rechten Oberschenkel fünf bis sechs Wochen auszufallen. Eine offizielle Diagnose stand noch aus, nachdem Müller in München untersucht werden sollte. Zuvor hatte auch «Sport Bild» von einem drohenden Ausfall des 28-Jährigen berichtet.

Der Angreifer war am Samstagabend in Hamburg zur Halbzeit eingewechselt worden und bereitete trotz der Blessur noch den Siegtreffer durch Corentin Tolisso in der 52. Minute vor, ehe er kurz darauf wieder den Platz verlassen musste. Die Bayern treffen in der neuen Woche sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga auf RB Leipzig.

