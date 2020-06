Nübel-Nachfolger : «Bild»: Freiburg-Keeper Schwolow vor Wechsel nach Schalke

Der FC Schalke 04 hat laut Medienberichten einen Nachfolger für den zu Bayern München wechselnden Torhüter Alexander Nübel gefunden.

27. Juni 2020, 17:13 Uhr

Der Fußball-Bundesligist aus dem Revier soll sich mit dem Freiburger Keeper Alexander Schwolow über einen Wechsel verständigt haben, berichtete die «Bild». Der 28 Jahre alte Schwolow stand am Samstag am letzten Bundesliga-Spieltag nicht im Tor der Breisgauer. Schwolow hat in Freiburg allerdings noch einen Kontrakt bis 2022.

