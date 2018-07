USA-Reise : Bayern-Reise ohne Vidal - James kommt in Miami dazu

Der FC Bayern München bestreitet seine USA-Reise ohne Arturo Vidal. Der chilenische Mittelfeldspieler arbeitet in München weiter an seinem Comeback nach seiner Knieoperation aus dem April.

von dpa

22. Juli 2018, 12:26 Uhr

Wie der deutsche Fußball-Meister mitteilte, stößt der Kolumbianer James Rodríguez bei der Station in Miami zum Team. Wegen des Trainingsrückstands wird der WM-Teilnehmer bei der Partie am 28. Juli gegen Manchester City aber nicht spielen.

Vidal wurde im April ein freier Gelenkkörper im rechten Knie entfernt. Zudem wurde die Aufhängung des hinteren Außenmeniskus fixiert. Seit Mitte Juli ist der 31-Jährige wieder im Lauftraining. Außer ihm fehlen auch andere WM-Starter wie Manuel Neuer, Thomas Müller oder Robert Lewandowski bei der Tour. Sie beginnen am 25. Juli in München die Vorbereitung. Ihre Teamkollegen spielen an diesem Tag in Philadelphia gegen Juventus Turin.

Insgesamt nimmt Trainer Niko Kovac 25 Spieler mit auf die Reise, unter anderen sind Arjen Robben, Franck Ribéry, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Javí Martínez dabei. Unterstützt werden die Profis in den Staaten von zahlreichen Nachwuchsspielern.