Nach Muskelverletzung : Bayern-Profi James reist zu Kolumbiens Nationalelf

Trainer José Pékerman nominierte den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Venezuela und Brasilien. Bayern-Neuzugang James hatte den Bundesliga-Start mit seinem neuen Club aus Verletzungsgründen verpasst.

«Wenn er fit ist, ist es für mich okay», hatte Bayern-Coach Carlo Ancelotti dazu bereits gesagt. James soll am 28. August noch einmal untersucht werden. Dann wird die endgültige Entscheidung fallen, ob er nach seiner Muskelverletzung und ohne Vereinseinsatz zum Nationalteam reist.

Kolumbien liegt in der WM-Qualifikation Südamerikas derzeit auf Rang zwei hinter Brasilien. Das Team tritt am Donnerstag in Venezuela an, fünf Tage später folgt die Partie gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 14:48 Uhr