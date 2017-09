Erstes Training am Dienstag : Bayer-Neuzugang Alario in Leverkusen eingetroffen

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Aguilera 1 von 1

Auf das erste Training der neuen Woche verzichtete der von River Plate Buenos Aires verpflichtete Profi noch und erledigte stattdessen administrative Dinge. Denkbar ist, dass Alario am Dienstag die Arbeit mit dem Team von Bayer-Coach Heiko Herrlich aufnimmt.

Die Spielberechtigung für den 19-Millionen-Euro-Einkauf des Bundesligisten liegt noch nicht vor. Sie wird in diesen Tagen erwartet. Bayer hatte die Ablösesumme in der vergangenen Woche an den argentinischen Verband AFA überwiesen. Alario hatte mit Unterstützung von Bayer 04 die Ausstiegsklausel bei seinem bisherigen Club wirksam gezogen. Damit galt er als vertragslos und konnte vom Bundesligisten verpflichtet werden.

Alario ist nach Kevin Volland die zweitteuerste Neuverpflichtung in der Bayer-Geschichte. Für Volland zahlte Bayer vor Jahresfrist 20 Millionen Euro an 1899 Hoffenheim.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 16:56 Uhr