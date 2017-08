Noch viel Training nötig : Badstuber vor Neuanfang bei VfB: «Es benötigt noch Zeit»

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

«Ich brauche Training, Training, Training. Es benötigt noch Zeit, bis man sich fit fühlt», sagte der 28-Jährige. «Man muss von Woche zu Woche schauen, wann der Zeitpunkt kommt, ins Spielgeschehen einzusteigen.» Badstuber hatte 4. August einen Einjahresvertrag beim Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga unterschrieben und sich zuvor individuell fit gehalten.

«Mein Körper funktioniert gut, ich habe Vertrauen in ihn. Ich gehe in jeden Zweikampf, als ob es mein letzter wäre», sagte der Verteidiger, den in der der Vergangenheit immer wieder Verletzungen zurückgeworfen hatten: «Ich befinde mich immer noch auf dem Weg, an mein gewünschtes Potenzial heranzukommen. Das geht nicht von heute auf morgen.» VfB-Trainer Hannes Wolf hatte bereits angekündigt, mit dem ehemaligen Nationalspieler Badstuber erst nach der Länderspielpause Anfang September für die Startelf zu planen.

07.Aug.2017