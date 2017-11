Bei RB Leipzig : Aufsteiger Hannover 96 plant nächste Überraschung

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017

«Wir haben nachgewiesen, dass wir gegen Mannschaften wie Dortmund bestehen können. Mit diesem Mut fahren wir nach Leipzig. Wir wollen punkten, möglichst dreifach.»

Die Ausgangslage bleibt trotz des Sieges gegen den BVB und Platz vier in der Liga für die Niedersachsen gleich. «Wir sind klarer Außenseiter. So klar, wie noch nie zuvor in dieser Saison», erklärte Breitenreiter. «Allerdings versprechen wir uns viel in dieser Rolle.» Manager Horst Heldt ergänzte: «Wir treffen auf eine Mannschaft, die so viel mehr hat als wir. Aber wir nehmen uns was vor und machen keine Kaffeefahrt.»

Unklar bleibt, ob Martin Harnik wieder in die Startelf zurückkehrt. Der mit fünf Toren beste Schütze wurde wegen Krankheit beim 4:2 gegen Dortmund erst spät eingewechselt. Der zweifache Torschütze Ihlas Bebou und Jonathas (ein Treffer) sorgten stattdessen für viel Wirbel in der Offensive. «Jeder Spieler, der gegen Dortmund gespielt hat, verdient es, wieder zu spielen», erklärte Breitenreiter. «Aber auch Martin. Er ist unser Top-Torjäger.»

