Nach 0:4 gegen Milan : Ancelotti fühlt keinen Druck vor Chelsea-Test

Foto: Matthias Balk

«Wenn ich jetzt Druck hätte, wäre ich zu Saisonbeginn tot», scherzte der 58 Jahre alte Italiener bei einer Pressekonferenz im Nationalstadion von Singapur. «Keiner ist glücklich, 0:4 zu verlieren», sagte Ancelotti zwei Tage nach dem 0:4 gegen den AC Mailand in Shenzen. Dort hatten die Profis des deutschen Rekordmeisters auch den Strapazen der Reise und den extremen klimatischen Bedingungen in China Tribut gezollt. «Aber in dieser Phase kannst du dir noch Fehler erlauben, denn es ist die Saisonvorbereitung», erklärte der Münchner Coach unaufgeregt.

Er hoffe natürlich, dass seine Mannschaft am Dienstag gegen den englischen Fußball-Meister eine bessere Vorstellung zeigen werde. «Chelsea ist ein guter Test für uns», sagte Ancelotti zu der dritten von vier Bayern-Partien im Rahmen des International Champions Cup.

Transfer-Spekulationen um den Chilenen Arturo Vidal, der nach dem Confed Cup noch Urlaub hat und auf der Asienreise fehlt, kommentierte Ancelotti so: «Keine Chance. Ich weiß, es gibt Gerüchte. Aber das ist normal in dieser Phase auf dem Transfermarkt. Vidal wird zu hundert Prozent bei uns bleiben.»

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 11:38 Uhr