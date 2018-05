Frankfurter Legende : «Alex Meier ist Eintracht Frankfurt»: Comeback mit Tor

Es war sein erster Einsatz in dieser Saison, er stand nicht einmal fünf Minuten auf dem Platz - und meldete sich gleich mit einem Tor in der Bundesliga zurück. Der lange verletzte Torjäger Alexander Meier war am Samstag der Mann des Tages in Frankfurt.

von dpa

05. Mai 2018, 19:15 Uhr

Stürmer Alexander Meier von Eintracht Frankfurt hat nach fast einjähriger Verletzungspause ein spektakuläres Comeback in der Fußball-Bundesliga gefeiert.

Nur vier Minuten nach seiner Einwechselung schoss der 35-Jährige in der 90. Minute das Tor zum 3:0 (1:0)-Endstand gegen den Hamburger SV. «Ich habe gehofft, dass irgendwie die Chance dazu kommt - hat ganz gut geklappt», sagte Meier nach dem Spiel gewohnt trocken.

Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015 ist in Frankfurt das Idol der Fans und seit Jahren der bekannteste Spieler des Vereins. Die Anhänger feierten ihn schon bei seiner Einwechslung mit lautstarken Sprechchören («Alex Meier Fußballgott»). Nach seinem Tor sprangen auch alle Ersatzspieler der Eintracht von der Bank auf und applaudierten dem lange verletzten Angreifer. «Das war natürlich ein grandioser Empfang», sagte Meier, der nach dem Spiel in die Fankurve ging und dort noch einmal ausgiebig gefeiert wurde.

Für den Stürmer war es der erste Einsatz für die Eintracht seit dem DFB-Pokal-Endspiel im Mai 2017. Danach verletzte sich Meier im Urlaub beim Joggen und musste drei Mal am Fuß operiert werden.

Trainer Niko Kovac wollte ihm am Samstag ausdrücklich die Chance geben, noch einmal vor dem Frankfurter Publikum zu spielen. Denn ob Meier nach 14 Jahren im Verein auch in der kommenden Saison noch zum Kader der Eintracht gehören wird, ist unklar. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. «Alex Meier ist Eintracht Frankfurt. Das hat er sich verdient», sagte Kovac über das Comeback.