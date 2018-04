Zukunftsvision : 1899-Coach Nagelsmann bleibt bei Aussage zum FC Bayern

Hoffenheims Cheftrainer Julian Nagelsmann hat seine Aussage, dass ihn Bayern München «noch ein Stück glücklicher machen» würde, auch im Nachhinein nicht bereut.

von dpa

15. April 2018, 14:30 Uhr

«Die Aussage würde ich auch heute immer noch so treffen. Da ging es um eine Zukunftsvision», sagte der 30-Jährige im «Fußball-Talk» bei Sky. «Ich will irgendwann einen ganz großen Club trainieren.» Und da habe er in einem Interview sieben oder acht Vereine aufgezählt und gesagt, der FC Bayern stehe vielleicht noch ein bisschen über den anderen, «auch weil meine Frau und mein Kind in München sind».

Seit Monaten gab es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel von Nagelsmann zum deutschen Fußball-Rekordmeister, die mit der Verpflichtung von Niko Kovac als neuen Trainer beim FC Bayern endgültig beendet sind. Dass dem Frankfurter Trainer nicht abgenommen wird, erst am vergangenen Donnerstag von den Münchner ein Vertragsangebot erhalten und es akzeptiert zu haben, hält Nagelsmann nicht für abwegig. «Mein Vertrag wurde auch an einem Tag gemacht - ohne jedes Vorgespräch», sagte er. «Ich möchte dem Niko da schon ein bisschen zur Seite springen, nicht nur weil er ein Kollege ist, ich schätze ihn auch sehr.»